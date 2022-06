Hundesteuer: Gegenwind für geplante Erhöhung

Der Plan der Stadtverwaltung, die Hundesteuer in Bünde ab 2023 teils drastisch anzuheben, sorgt in der Elsestadt für reichlich Gesprächsstoff. Auf Facebook werden teils hitzige Debatten über das Thema geführt. Aus Reihen der Lokalpolitik gibt es ebenfalls Gegenwind.

Nachdem das WESTFALEN-BLATT das Vorhaben, über das letztlich der Stadtrat abstimmen muss, in die breite Öffentlichkeit getragen hat, kochen in den sozialen Medien im Internet die Emotionen hoch. Auf Facebook wird an mehreren Stellen heftig diskutiert. Viele Bürger reagieren verständnislos auf die vorgeschlagene Anhebung der Hundesteuer. „Es wäre schön, wenn der Amtsschimmel auch besteuert würde“, meint eine Userin sarkastisch. „Da springt man wohl gern auf den Zug der allgemeinen Preissteigerungen auf“, vermutet ein anderer Internetnutzer. Eine weitere Kommentatorin sieht das ähnlich: „Es reicht ja nicht, dass so schon alles teurer wird. Bravo Bünde, ganz großes Kino.“