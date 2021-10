Ihre Ausstellung „Halt und Hürde“ hat die Künstlerin Irene Strese gezielt an der Architektur und Geschichte der Städtischen Galerie in der Reithalle ausgerichtet. Zu sehen sind die Exponate vom kommenden Sonntag bis zum 9. Januar 2022.

Künstlerin hat ihre Schau auf den Ausstellungsort in Schloß Neuhaus zugeschnitten – GWK ehrt Irene Strese mit einem Förderpreis

So etwas hat es in der Städtischen Galerie in der Reithalle noch nicht gegeben.