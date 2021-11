Hurrelmann fordert neue Gesundheitsbehörde

. Er könne sich nicht erklären, warum die Bundeszen­trale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in der Pandemie keine wahrnehmbare Rolle gespielt hat. Das sei „schwer nachvollziehbar“, gerade weil die Kommunikation der staatlichen Stellen nicht gut funktioniert habe. „Es handelt sich um eine nachgeordnete Behörde des Bundesgesundheitsministeriums, die genau auf eine solche Aufgabe ausgerichtet ist und sowohl das Personal als auch die Kompetenzen dafür hat“, sagt Hurrelmann.

Die BZgA habe in den Vergangenheit „mehrfach bewiesen, dass sie mit Gesundheitskrisen umgehen kann. Und diese waren als Infektionen mit pandemischem Charakter zum Teil ähnlich, wie zum Beispiel HIV“, so Hurrelmann.

Gemeinsam mit den Wissenschaftlern Gerd Gigerenzer und Günther Jonitz sowie der Bielefelder Professorin Doris Schaeffer (Gesundheitswissenschaft) verlangt er von der nächsten Bundesregierung, diesen Sachverhalt aufzuklären. In einem folgenden Schritt müssten Organisations- und Rechtsform der BZgA so geändert werden, dass aus ihr eine Bundesagentur für Gesundheitskommunikation entstehen könne.

Die derzeit immerhin 350 Mitarbeiter seien hoch qualifiziert, und die Behörde spiele die federführende Rolle für die gesamte Präventionspolitik in Deutschland. Alle Studien und Erkenntnisse zur Vorbeugung von Krankheiten würden dort verarbeitet und als Angebote an die Bevölkerung, sich gesundheitsbewusst zu verhalten, kommuniziert: mit Kampagnen und konkreten Hinweisen.

„Dass die Zentrale ausgerechnet bei der größten Gesundheitskrise der vergangenen 100 Jahre nicht involviert ist, halte ich für ungewöhnlich“, sagt Hurrelmann. Die Behörde existiere, aber sie melde sich in „dieser auch kommunikativen Notlage“ nicht zu Wort. Dagegen sei das Robert-Koch-Institut aktiv und leiste seinen Beitrag zur Klarstellung der pandemischen Lage.

Von einer neu strukturierten Behörde verspricht sich Hurrelmann vor allem auch Lösungen bei der relativ geringen Gesundheitskompetenz in der Gesellschaft. Das hat eine in 17 europäischen Ländern durchgeführte Studie der Weltgesundheitsor­ganisation (WHO) ergeben, an der die Universität Bielefeld beteiligt war.

Demnach haben die Befragten in Deutschland auffällig oft Schwierigkeiten im Umgang mit Informationen zur Gesundheit. Etwa 70 Prozent suchen Unterstützung, um sich im Gesundheitssystem zu orientieren, und finden keine Hilfe.

„Unser System ist komplex und nicht leicht zu bedienen. Die Befragten halten es für gut, und die Qualität ist auch hoch. Aber die Orientierung wird als Pro­blem wahrgenommen“, so Hurrelmann. Die Bürokratie spiele auch mit hinein.

Ein entscheidender Punkt sei, dass „wir kein zentralistisches System wie in Großbritannien oder Skandinavien haben. Unsere Struktur ist vielschichtig aufgebaut, ambulant und stationär, öffentlich und privat. Dadurch entstehen viele Ebenen mit vielen Zuständigkeiten.“

Den digitalen Rückstand im Gesundheitsbereich aufzuholen, könnte eine Aufgabe einer neuen BZgA sein, so Hurrelmann. „In der Kommunikation der Arztpraxen mit den Patienten sind wir 15 Jahre hinter Dänemark und den Niederlanden.“