Husberg weist Forderung der SPD zurück

Die Leader-Förderung unterstützt Strukturförderung in ländlichen Räumen. Förderungsfähig sind Regionen mit mindestens 40.000 Einwohnern. „Die beabsichtigte Gebietskulisse erfüllt diese Voraussetzung“, so Husberg. „Hinzukommen viele weitere günstige Voraussetzungen. Insbesondere Bad Lippspringe und Schlangen bilden einen natürlichen Sozialraum, der mehr und mehr zusammenwächst.“ Bei Schulbesuch, Arbeitsplatz, Einkauf und Freizeit orientierten sich die Schlänger traditionell eher Richtung Kreis Paderborn. Aber auch für die übrigen lippischen Gemeinden stelle die Egge nicht selten eine „emotionale Grenze“ dar, so Husberg in einer Mitteilung.

„Die Gemeinden Schlangen, Bad Lippspringe und Hövelhof sind wirtschaftlich stark, verkehrstechnisch gut verbunden und arbeiten auch schon in anderen Bereichen zusammen. Zu nennen ist hier insbesondere das Projekt Senne für alle Sinne.“

Neben wirtschaftlicher Zusammenarbeit seien vor allem weitere gemeinsame Projekte im Bereich Tourismus denkbar und erstrebenswert. Auch im Bereich der Landwirtschaft seien Schlangen, Bad Lippspringe und Hövelhof vergleichbar. Die dortigen landwirtschaftlichen Betriebe arbeiteten unter ähnlichen natürlichen und wirtschaftlichen Bedingungen.

„Für die Forderung der SPD Schlangen, sich an einem gemeinsamen Leaderprojekt mit Horn-Bad Meinberg, Blomberg, Schieder-Schwalenberg und Lügde zu beteiligen, hat die CDU keinerlei Verständnis. Solche Bestrebungen zeugen lediglich von rückwärtsgewandtem Kirchturmdenken und wirken um Jahrzehnte aus der Zeit gefallen“, stellt Husberg fest.

Dr. Walther Husberg, CDU-Fraktionschef. Foto:

Der CDU-Fraktionschef: „Diese Gebietskulisse ist gekünstelt, wirkt an den Haaren herbeigezogen und geht an der Lebenswirklichkeit der Schlängerinnen und Schlänger völlig vorbei. Das Einzige, was diese fünf Gemeinden verbindet, ist ihre Zugehörigkeit zum Kreis Lippe. Eine natürliche Verbindung besteht allenfalls im Rahmen des Schulbesuches zahlreicher Schlänger Schüler nach Horn. Die weiteren Orte dürften vielen Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde nicht oder nur oberflächlich bekannt sein.“

Die Verkehrsanbindung sei allenfalls mittelmäßig. Die Fahrzeit bis Lügde betrage von Schlangen etwa eine Dreiviertelstunde, mit öffentlichen Verkehrsmitteln sei die Strecke kaum zu bewerkstelligen. Auch im Bereich Wirtschaft und Landwirtschaft gebe es nur wenige Parallelen.

„Die Leader-Bewerbung dieses eigenartigen Gebietskonstrukts ist bereits einmal gescheitert. Es ist kein Grund erkennbar, es jetzt noch einmal zu versuchen.“ Husberg vermutet: „Die SPD lehnt eine Zusammenarbeit mit Gemeinden aus dem Kreis Paderborn offensichtlich aus traditionellen Gründen ab.“ Sie sei in der Vergangenheit trotz einiger halbherziger Versuche immer wieder gescheitert. So sei in den vergangenen Jahren die gemeinsame Gesamtschule an zwei Standorten ebenso wenig zustande gekommen, wie eine Zusammenarbeit im Bereich Bauhof und Abwasser.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende: „Unser neuer Bürgermeister Marcus Püster, aber auch Bürgermeister Ulrich Lange aus Bad Lippspringe, haben erfreulicherweise einen neuen Weg der Gemeinsamkeiten und der Zusammenarbeit eingeschlagen.“