„Hut ab“ fürs Haare schneiden

Bielefeld

Die Scheren klappern und die Föhne laufen heiß, auf dem Boden türmen sich die abgeschnittenen Haare und überall laufen Männer und Frauen in Rockerkluft herum. Es sind die Barber Angels, die das Haus der Kirche am Sonntag für einige Stunden in einen Frisiersalon verwandelt haben. Schon zum 5. Mal ist der Verein in Bielefeld zu Gast, um Obdachlose und bedürftige Menschen kostenlos zu frisieren.

Von Kerstin Panhorst