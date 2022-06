„Hut ab!“: Straßenkünstler mischen Bielefeld auf

„Hut ab!“ für 28 Straßenkünstler heißt es am Samstag, 2. Juli, von 15 bis 21 Uhr in Altstadt und City, verbunden mit einem Late-Night-Shopping bis 22 Uhr. Das Straßenkunst-Festival wird nach 2018 und 2019 und der Corona-Zwangspause zum dritten Mal gefeiert - und zum ersten Mal mit Auftrittsorten außerhalb des „Hufeisens“.

Am 2. Juli gibt es Musik, Akrobatik, Clownerie und Magie an 14 Stellen zwischen Bunnemannplatz und Bahnhofstraße

„Dreimal - das ist schon eine Tradition“, urteilt Christoph Kaleschke (Sparkasse). Die Organisatoren - Kim Jodszuweit (Newtone), Marcus Langer und Henner Zimmat („Extrem beweglich“) - versprechen ein buntes und abwechslungsreiches Programm an 14 Stellen: „Da, wo die Hut ab!-Fahne steht, ist was los.“ Die Künstler stellen ihren Hut auf - in der Hoffnung darauf, dass das Publikum ihre Leistungen nicht nur mit Applaus honoriert. Zimmat: „Aber Gage gibt es natürlich auch.“ Der Hut stehe auch für ein „Chapeau für die Stadt“.