Wo das Gemeinde-Bürgerkomitee 2021 in Afrika geholfen hat – sehr gutes Spendenergebnis erzielt

Steinhagen

Das Gemeinde-Bürgerkomitee Steinhagen zieht für 2021 eine positive Bilanz – trotz der eingeschränkten öffentlichen Präsenz in Zeiten von Corona. An vielen Stellen vornehmlich in Benin und Ghana haben die Steinhagener dank zahlreicher Spenden geholfen – „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist nach wie vor das Prinzip.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold