Hutter verschiebt Konzert erneut

Beverungen

Das Management von „Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten – Das Original“ hat sich entschieden, die geplanten Tourneetermine nochmals zu verschieben. Das gibt die Kulturgemeinschaft mit. So wird das beliebte Blasorchester nun erst am Freitag, 11. März 2022, um 20 Uhr in der Stadthalle Beverungen gastieren. Bereits erworbene Karten für den ursprünglich geplanten Termin am 2. Oktober behalten ihre Gültigkeit.