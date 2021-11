Huxaria-Hexen feiern fünfte Jahreszeit

Am Elften im Elften um 11.11 Uhr hat sie wieder begonnen, die fünfte Jahreszeit für alle Närrinnen und Narren in ganz Deutschland. Mit einem dreimal donnernden „Höxter – HEX – HEX“ startete auch der einzige Karnevalsverein im Kreis Höxter mit weiblicher Führungsspitze in die närrische Zeit – und zwar einen Tag später, am Freitag.

Die Huxaria-Hexen feierten den Sessionsauftakt im Stadthallen-Bistro „Ginas“ mit einigen jecken Bürgerinnen und Bürgern, dem befreundeten Karnevalsverein CVWB aus Beverungen und Lauenförde sowie mit der Karnevalsgruppe „Die Rotkäppchen“ aus Fürstenberg. Neben dem amtierenden Höxteraner Schützenkönig Frank Wiesemann und seiner Königin Sandra Vogt war auch das gerade erst proklamierte CVWB-Prinzenpaar – Holger der Bilanzierende (Holger Kreiter) mit seiner Prinzessin Susanne die Kassierende (Susanne Wolf) – aus Beverungen erschienen. Zu moderner Karnevalsmusik wurden die Freundschaften der Vereine vertieft.

Diese Veranstaltung sei nur ein kleiner Vorgeschmack auf das nächste Jahr, erklärte die erste Vorsitzende der Huxaria-Hexen, Simone Kube. Größer hinaus gehen soll es an Weiberfastnacht am 24. Februar 2022, wie Simone Kube bekannt gibt. Dann wird unter Federführung der Hexen nebst Festwirt eine große Karnevals- und Kostümparty in der Höxteraner Stadthalle mit viel Programm und mit dem DJ-Duo Marcus und Markus stattfinden. Dafür werben die Hexen bereits jetzt: Für die sozialen Medien haben die Huxaria-Hexen nun zum Sessionsauftakt ein kleines Video vor dem roten Höxter-Stuhl am Historischen Rathaus aufgenommen, um die fünfte Jahreszeit mit Konfetti und Luftschlangen gebührend zu begrüßen und um für ihre Veranstaltungen zu werben. Zu sehen ist es unter anderem auf Facebook (@huxariahexen), Instagram oder auf Youtube. Karneval in Höxter, das sei eben kein „Hexenwerk“, sondern behutsame Aufbauarbeit, wie es von Simone Kube heißt.