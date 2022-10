ICE-Trasse: Verkehrsminister stärkt das Dialogforum

Wissing: „Kann man nicht einfach so vom Tisch wischen“

„Wir wollen Verbesserungen auf der Schiene, aber wir wollen keine Bahnstrecke gegen die Interessen der Menschen bauen“, sagte der FDP-Politiker der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. Im Falle der Verbindung zwischen Hannover und Hamburg prüfe die Bahn verschiedene Varianten. Für ihn sei klar: „Gegen den Willen der Bevölkerung soll es keine Lösung geben.“

Seit Jahren sorgt der Schienenausbau im Raum Hannover, Hamburg und Bremen für Kontroversen. Der sogenannte „Alpha-E-Konsens“ sieht ein drittes Gleis zwischen Lüneburg und Uelzen vor. „Alpha E“ bezieht sich auf die Erneuerung bestehender Streckenabschnitte. Ein Dialogforum („Schiene Nord“) setzte sich für diese Alternative ein. Zuletzt mehrten sich aber Vermutungen, es könne auf den Bau einer neuen Nord-Süd-Trasse hinauslaufen.

„Das Dialogforum kann man nicht einfach so vom Tisch wischen, denn die Menschen haben sich intensiv damit beschäftigt“, betonte Wissing. Die Aussage dürfte man in Ostwestfalen-Lippe gerne hören. Denn auch beim Dialogforum zum geplanten Trassenneubau von Bielefeld nach Hannover beklagen Bürgerinitiativen aus den von einer ICE-Schnelltrasse betroffenen Städten, dass ihre Einwände bei der Deutschen Bahn auf taube Ohren stößen. Auf die Anfrage dieser Zeitung, ob Wissings Aussagen auch auf die Planungen von Bielefeld nach Hannover zuträfen, hat das Ministerium bislang nicht geantwortet.

„Wir haben den Deutschlandtakt als großes Ziel und wollen natürlich, dass die Infrastruktur an die Vorgaben dieses Deutschlandtakts angepasst wird“, sagte Wis­sing weiter und betonte, bei der regelmäßigen Überprüfung des Bundesverkehrswegeplans werde mehr Klimaschutz oder die Verlagerung von Verkehr auf die Schiene berücksichtigt.

Kritik am Ministerium übt derweil der Lobbyverband „Allianz pro Schiene“. Mit den im Haushalt 2022 genehmigten Mitteln von rund zwei Milliarden Euro würden die geplanten Neu- und Ausbauprojekte erst im Jahr 2071 fertiggestellt, haben die Bahnlobbyisten errechnet. Schuld daran sind auch die höheren Baukosten. Deren Steigerung beziffert die Regierung zwischen 2016 und 2021 auf rund 24,7 Prozent, noch nicht enthalten sind demnach massive Preissteigerungen. Der Bund müsse deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, um seine Ziele zu erreichen. Wolle man die Vorhaben noch bis 2030 umsetzen, müssten jedes Jahr 12,2 Milliarden Euro in die Schieneninfrastruktur investiert werden, sagt Verbandschef Dirk Flege. Projekte wie der Neubau Bielefeld-Hannover seien eigentlich dringend notwendig, wenn bis Ende des Jahrzehnts die Passagierzahl verdoppelt werden soll.