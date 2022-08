ICE-Trasse: „Wir müssen diese Strecke verhindern"

„Die Debatte über diese Neubaustrecke ist komplett aus der Zeit gefallen. Wir müssen diese Strecke verhindern, und dafür werden wir alles tun“, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Achim Post aus Espelkamp (Kreis Minden-Lübbecke) am Mittwoch bei einem Treffen mit Vertretern von Bürgerinitiativen und Naturschutzverbänden in Löhne. Post ist als SPD-Fraktionsvize für Europa, Haushalt und Finanzen zuständig. Und am ehesten könnte das von der Deutschen Bahn und dem ehemaligen Bundesverkehrsminister Andre­as Scheuer (CSU) favorisierte Megaprojekt an der Finanzierung scheitern.

