„Ich bin schwer beeindruckt“

Die Integration und verantwortliche Zusammenarbeit von Menschen mit und ohne Behinderung zum Zwecke der Fertigung von hochwertigen Produkten zusammenzubringen ist das Ziel der Integ. Wie Integ-Geschäftsführer Ivo Zielonka in einem abschließenden Pressegespräch betonte, werden auch hochwertige Produkte – die auch wirklich benötigt werden – gebaut. „Jeder Mitarbeiter trägt bei uns Verantwortung, und das weiß er auch. Und so erbringen alle eine leistungsstarke Teamarbeit. Und ich kann sagen, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist. Das wissen auch die Mitarbeiter“, sagte Ivo Zielinski. Minister Laumann zeigte sich begeistert. „Ich habe schon viele Werkstätten für Behinderte gesehen, aber von der Integ bin ich schwer begeistert. Große, helle Hallen, moderne Produktionsstätten und eine solide Ausbildung: Ich habe einen guten Eindruck. Hier werden hochwertige Teile für Industrieprodukte hergestellt, und die Behinderten arbeiten wie selbstverständlich mit den Nichtbehinderten zusammen, im Team. Man traut sich auch an anspruchsvolle Produkte, das finde ich klasse“, sagte Minister Laumann. Und er betonte: „Die Zahl der psychisch Kranken hat enorm zugenommen. Auch diesen Personen möchten wir in den Werkstätten eine feste Tagesstruktur geben.“