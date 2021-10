„Ich bin stolz, dass wir das geschafft haben“

Auch sonst sei die Arbeit des Hospizkreises sehr eingeschränkt gewesen. „Wir begleiten die Menschen in ihrem Zuhause oder in Pflegeeinrichtungen. Auch die aktuellen Bedingungen machen die Arbeit nicht leicht. Es war und ist eine Herausforderung“, sagte Heike Grabenhorst. Sie ist zweite stellvertretende Vorsitzende. Sterbende zu begleiten sei schwierig. In der Pandemiezeit habe man, soweit möglich, Spaziergänge unternommen oder über Telefonate oder Videotelefonate Kontakt gehalten. Angehörigen eine gewisse Last abzunehmen, sei für alle wichtig. Die meisten Veranstaltungen, wie Begleitgruppentreffen oder Befähigungskurse mussten abgesagt werden. Neue Ehrenamtliche werden gesucht.

