„Ich brauch‘ wat in Bauch“

Bielefeld

„Kommste vonne Schicht, wat schönret gibt et nich‘ als wie Currywurst“, sang Herbert Grönemeyer. Aber was tun, wenn der Stamm-Imbiss ausgerechnet dann geschlossen hat? Oder ganz weit weg ist? Dennis Klein und seine Frau Anastasia, die den Imbiss Fritz an der Sudbrackstraße betreiben, haben die Lösung: Currywurst aus der Dose. Einfach in die Mikrowelle oder im Topf warm machen und die Frittenschmiede auf diese Weise nach Hause holen.

Von Michael Schläger