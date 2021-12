Der Bünder stand seit Mitte November in Bielefeld vor Gericht, weil er sich an der kleinen Tochter von Freunden aus Minden sexuell vergangen hatte. Von den zwölf angeklagten Taten, die sich zwischen Oktober 2018 und März 2020 abgespielt haben sollten, blieben nach dem Geständnis des körperbehinderten 31-Jährigen noch fünf übrig: Diese hatte er gestanden, um dem jetzt neun Jahre alten Mädchen das Erscheinen vor Gericht zu ersparen. Ihm selbst, so betonte in der Urteilsverkündung der Vorsitzende Richter Dr. Alexander Pahnke, sei dies positiv anzurechnen: Sein Geständnis sei überzeugend, es entspreche auch dem, was das Kind seinerzeit der Polizei berichtet habe. Der 31-Jährige – anders als manch andere Angeklagte, die sich an Kindern vergangen haben – fand für sich selbst harte Worte, bevor die Richter über das Urteil berieten: „Ich weiß, dass es nicht zu verzeihen ist, was ich getan habe, und ich erwarte auch nicht, dass man mir vergibt. Ich ekele mich vor mir selbst. Ich entschuldige mich für alles, was ich getan habe.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar