„Ich habe die Klinge am Hals gespürt“

Das Landgericht Hildesheim verhandelte seit dem heutigen Dienstag wegen eines Falles von gewerbsmäßigem Diebstahl in großem Ausmaß. Die Anklage richtet sich gegen einen 25-jährigen Mann, der im Zeitraum vom 27. Juni bis zum 24. Juli 2021 in Holzminden und Negenborn insgesamt neun Straftaten begangen haben soll.

Das Landgericht Hildesheim verhandelt wegen eines Falles von gewerbsmäßigem Diebstahl in großem Ausmaß. Die Anklage richtet sich gegen einen 25-jährigen Mann, der im Zeitraum vom 27. Juni bis zum 24. Juli 2021 in Holzminden und Negenborn insgesamt neun Straftaten begangen haben soll. Er soll laut Anklageschrift in sechs Fällen einen gewerbsmäßigen Diebstahl sowie zudem einen besonders schweren Raub in Tateinheit mit versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung, einen Computerbetrug und einen versuchten Computerbetrug begangen haben.