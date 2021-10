Schloß Holte-Stukenbrock

Zum 50. Mal jährt sich am Samstag der Tag, an dem Bringfried Schubert in Paderborn zum Diakon geweiht worden ist. Schubert feiert mit der Gemeinde und Familie diesen Tag in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist.

Monika SchönfeldMatthias Kleemann