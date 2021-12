„Ich hatte den Eindruck, ich war da“

An diesem Dienstag ist der letzte Arbeitstag von Angela Merkel (CDU) im Bundeskanzleramt. Mittwoch zieht dort ihr Nachfolger Olaf Scholz (SPD) ein. Mit Bielefeld verbindet die Kanzlerin mehr als die offiziellen Termine in den vergangenen Jahren vermuten lassen.

Kanzlerin Angela Merkel hat Bielefeld oft besucht – und in der Stadt auch schon mal vertrauliche Gespräche geführt

So soll es im Vorfeld des berühmten Wolfratshau­sener Frühstücks, bei dem die damalige CDU-Vorsitzende Angela Merkel dem bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU) die Kanzlerkandidatur 2002 überließ, zu einem „taktischen Beratungsgespräch“ in Bielefeld gekommen sein. Zu später Stunde im „Bremer Eck“ an der Detmolder Straße.