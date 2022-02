„Ich hätte doch gemerkt, dass was nicht stimmt“

Vor der 20. großen Jugendstrafkammer am Landgericht wird aktuell gegen einen Hiddenhauser verhandelt, der seine Stieftochter schwer sexuell missbraucht haben soll. Am Donnerstag wurden die Grundschullehrerinnen und die Mutter des Mädchens gehört.

Prozess wegen sexuellen Missbrauchs an Stieftochter fortgesetzt

Mindestens 25 Mal soll sich ein 44-jährige Lkw-Fahrer aus Hiddenhausen an seiner Stieftochter schwer vergangen haben – zu Hause und in der Schlafkabine seines Lkw, wenn er auf Tour war. Zu Beginn der Taten soll das Mädchen noch die Kita besucht haben. „Er soll den Beischlaf vollzogen haben“, heißt es in der Anklageschrift.