„Ich könnte die Welt umarmen“

Marie Luice Liebenau heißt jetzt Schwester Maria Lucia. Zum Abschluss der einwöchigen Exerzitien mit einigen anderen Schwestern hat die 27-Jährige am Samstag in der Eucharistiefeier in der Mutterhauskirche der Franziskanerinnen das Ordenskleid empfangen und wurde von der Provinzoberin Schwester M. Angela Benoit in das Noviziat der Franziskanerinnen Salzkotten aufgenommen.

Marie Luice Liebenau (Mitte) wurde am Samstag in der Mutterhauskirche als Novizin der Franziskanerinnen Salzkotten aufgenommen. Mit ihr freuen sich Schwester M. Alexa Furmaniak (links) und Provinzoberin Schwester M. Angela Benoit (rechts).

Die Einkleidung war ein weiterer Schritt auf ihrem Weg in die Gemeinschaft, den die 27-Jährige zunächst in einem Freiwilligen Ordensjahr begann. „Gott, du mein Gott, dich suche ich“, heißt der Titel des Liedes, das sie selbst für den Wettbewerb „Vocation Music Award“ geschrieben hatte und das am Samstag auch während der Eucharistiefeier gesungen wurde. Mit diesem Lied drückt Schwester Maria Lucia ihren persönlichen Berufungsweg, den Weg des Suchens und Findens aus.

In seiner Predigt während des Gottesdienstes rief Monsignore Professor Dr. Konrad Schmidt die Novizin dazu auf, weiterzusagen, was sie erfahren habe und andere einzuladen, ebenso wie sie Gott zu suchen.

„Ich freue mich und könnte die Welt umarmen“, brachte Schwester Maria Lucia ihr inneres und äußeres Ankommen zum Ausdruck. Mit ihr freuen sich alle Schwestern der Salzkottener Franziskanerinnen und brachten auch ihre Bewunderung über den Mut zum Ausdruck, in der heutigen Zeit als junger Mensch in eine Ordensgemeinschaft einzutreten.

Von der evangelischen zur katholischen Kirche konvertiert

Ihre Verwandten und Freunde, die sich zunächst mit ihrem Entschluss schwer taten, begleiten die 27-Jährige am Samstag ebenfalls auf ihrem Weg und feierten mit ihr den besonderen Tag. Die studierte Geowissenschaftlerin und gelernte Bäckerin, die gebürtig aus Celle stammt, war von der evangelischen zur katholischen Kirche konvertiert. Während der Zeit ihres Freiwilligen Ordensjahres nahm sie zunehmend den Ruf zum Ordensleben wahr und bat um die Aufnahme ins Postulat.

Am Samstag hat nun für sie ein zweijähriges Noviziat begonnen, um diese Berufung tiefer zu klären. Das erste Jahr ist dabei vorrangig dem Studium gewidmet und legt die spirituelle und theologische Grundlage für ein Leben in Gemeinschaft. Das zweite Jahr ermöglicht die Umsetzung und Erprobung im Alltag. Der nächste Schritt wird die Ablegung der Gelübde sein, in der sich die Schwester zunächst auf Zeit an Gott und die Gemeinschaft bindet.

Aktuell zählen zur deutschen Provinz der 1860 von Mutter M. Clara Pfänder gegründeten Kongregation der Franziskanerinnen Salzkotten 72 deutsche Schwestern sowie sieben rumänische Schwestern.

Im Mutterhaus in Salzkotten und dem angeschlossenen Altenheim St. Clara leben derzeit 60 Schwestern. Fünf Schwestern bilden innerhalb des Mutterhauses eine kleine Gemeinschaft, die sogenannte Noviziatskommunität, in der auch Schwester Maria Lucia als neue Novizin weiterhin leben wird.