Pater George Jacob Kalapurackal (CMI) tritt in Stukenbrock die Nachfolge von Pastor Johannes Epkenhans an

Pater George spricht fließend Deutsch, das ist natürlich sehr vorteilhaft, um Beziehungen zu knüpfen. „Ich sage, was ich meine. Und ich meine, was ich sage“, sagt er. Außerdem ist der 59-Jährige bereits 17 Jahre in Deutschland und tritt nach dem Dienst im Sauerland, im Ruhrgebiet und im Siegerland hier seine vierte Station im Erzbistum Paderborn an.