„Ich schütze mein Haus, aber das allein reicht nicht“

Auch an diesem sonnigen Sommertag liegen Sandsäcke vor der Haustür, ebenso am Gartentor samt quergelegter Bank einer Bierzeltgarnitur. „Es kann ja immer wieder passieren“, sagt Stefan Jann. Er ist vorsichtig geworden.

Bei Stefan Jann entstand beim Starkregen am 20. Mai ein 27.000-Euro-Schaden – er sieht sich als Eigentümer in der Pflicht, aber ebenso die Stadt Herford

Der 57-Jährige wohnt am Bünder Fußweg, eigentlich schon immer. Das Haus haben seine Eltern 1978 gebaut. „Ich bin hier groß geworden“. Eine Regen- und Schlammflut wie am 20. Mai hat der Werbefotograf in all den Jahren aber noch nicht erlebt. An dem Freitagabend schoss die braune Brühe vom höher gelegenen Acker hinter dem Garten durch die Garage, in den Kellereingang, flutete die Terrasse.