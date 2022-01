Jens Gnisa, Direktor des Bielefelder Amtsgerichts und Ex-Vorsitzende des Deutschen Richterbundes, spricht über die möglichen Gründe für diese Entwicklung.

Das Vertrauen der Gesellschaft in Gerichte lässt spürbar nach. Ein Grund zur Sorge?

Jens Gnisa: Natürlich macht uns das Sorgen. Ich spüre schon lange einen gewissen Vertrauensverlust, der eigentlich alle Institutionen des Staates betrifft – und da bleibt die Justiz nicht außen vor. Wenn die Justiz so relativ viel an Vertrauen verliert, muss etwas passiert sein. Dem versuche ich in vielen Gesprächen auf den Grund zu gehen. Da die Gerichtsbarkeit insgesamt gute Arbeit leistet, ist der Absturz aus meiner Sicht unverdient.

Während der Corona-Pandemie hatte Kanzlerin Merkel Ende Juni 2021 die Verfassungsrichter, die über ihre Corona-Politik urteilen sollten, zum Essen ins Kanzleramt eingeladen. Nehmen manche Bürger die Nähe zwischen Politik und Justiz als zu eng wahr? Und ist der politische Einfluss auf die Auswahl der Richter zu groß?

Gnisa: Zumindest muss man den Eindruck problematisieren, der in der Bevölkerung entstanden ist. Ei­nerseits geht es darum, was wirklich ist, andererseits geht es darum, was bei den Leuten ankommt. Bei sehr vielen Menschen stößt diese Enge auf Kritik, was ich gut nachvollziehen kann. Anders als ein normales Instanzgericht muss ein Verfassungsgericht jedoch politische Kontakte haben, denn die Verfassungsrichter ar­beiten an der Grenze zur Politik, da ist eine Wechselwirkung gut und richtig. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, welche Grenzlinien es gibt und ob diese ausreichen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass auch das Bundesverfassungsgericht um fünf Prozentpunkte abgestürzt ist.

Während die Gesellschaft in der Corona-Pandemie auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Bundesnotbremse wartete, kam eine umstrittene Entscheidung zum Klimaschutz. Das ist nicht einfach zu vermitteln, oder?

Gnisa: Es gibt immer mal wieder Versuche, Einfluss auf die Reihenfolge der Entscheidungen zu nehmen. In Deutschland arbeitet die Justiz nicht nach der Reihenfolge des Eingangs der Klagen. Wie eilig eine Entscheidung ist und wie weit ein Fall schon ist – das muss abgewogen werden. Wenn eine Entscheidung zu 90 Prozent fertig ist, sollte sie in der Regel zügig abgeschlossen werden, statt einen anderen Fall vorzuziehen.

Liegt der Vertrauensverlust vor allem an den Entscheidungen in der Corona-Krise, oder spielen auch längerfristige Entwicklungen eine Rolle, wie etwa zu geringe Strafen bei Gewaltkriminalität?

Gnisa: Ich denke schon, dass viele Leute der Auffassung sind, deutsche Gerichte urteilten zu milde. Und ich denke auch, dass uns das auf die Füße fällt. Ich habe mich dem immer widersetzt und gesagt, dass das nicht stimmt. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass es in erster Linie darauf ankommt, Kriminalität zu verhindern und Menschen zu schützen. Menschen wegzusperren, das ist nur das Mittel zum Zweck. Und dabei sind wir in Deutschland wesentlich erfolgreicher als die Staaten, die härtere Urteile verhängen. In Relation zur Einwohnerzahl sitzen in den USA beispielsweise neunmal mehr Männer in Gefängnissen als bei uns. Gleichwohl sind die Zahlen bei Vergewaltigungen und Tötungen in den USA drastisch höher als in Deutschland. Höhere Strafen bedeutet nicht automatisch mehr Sicherheit. Wo bei uns etwas nicht funktioniert hat, da hat der Gesetzgeber den Strafrahmen angepasst, etwa im Bereich des Sexualstrafrechts und der Gewaltkriminalität. Oder er hat sogar neue Straftatbestände geschaffen wie etwa bei unerlaubten Autorennen.

Wegen der europäischen Geldpolitik und der Finanzierung von überschuldeten EU-Staaten gab es über Jahre einen Konflikt zwischen dem Europäischen Gerichtshof und dem Bundesverfassungsgericht. Welchen Einfluss haben EuGH-Entscheidungen, die in Deutschland oft schlecht ankommen, auf das Meinungsbild über die Justiz?

Gnisa: Die Leute bekommen schon mit, dass der Europäische Gerichtshof eine ganz andere Linie verfolgt als das Bundesverfassungsgericht. Eine der obersten Maximen des EuGH ist es, den Einigungsprozess in der Europäischen Union voranzutreiben. Das kann man kritisieren, weil das zu sehr Richtung Politik geht. Ich möchte hier keine Position beziehen, verstehe aber die Kritik daran. In der deutschen Bevölkerung findet die Linie des Bundesverfassungsgerichts, auf die Konsolidierung der Staatsfinanzen zu achten, wesentlich mehr Anklang als die generöse Art des Europäischen Gerichtshofes.