„Ich war kein Teil von dieser Welt“

Lijana Kaggwa war 2020 bis ins Finale der Show „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM) gekommen – und dann ausgestiegen. Sie konnte die Cyber-Mobbing-Attacken nicht mehr ertragen, die wochenlang auf sie niederprasselten. Den Schülern der Stufe sechs des Gymnasium Marianum erzählte sie am Montag ihre Geschichte.

GNTM-Finalistin Lijana Kaggwa startet ihre Anti-Cyber-Mobbing-Kampagne am Gymnasium Marianum

Lijana Kaggwa (25) will Präventionsarbeit gegen Cyber-Mobbing leisten. In der Jahrgangsstufe sechs des Gymnasium Marianum hat sie von ihren Erlebnissen erzählt und Hilfestellungen für Betroffene gegeben.

Mittlerweile setzt sich die 25-Jährige aus Kassel selbst für Aufklärungsarbeit zum Thema Cyber-Mobbing ein. Als erste Schule in ihrer Kampagne war sie am Marianum zu Besuch. 2022 möchte sie 15 weitere Schulen in Hessen und Baden-Württemberg aufsuchen.