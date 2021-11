Mit 1500 Teddybären und ganz vielen Puppen zog sie damals in die ehemalige Gaststätte „Alt Steinheim“ und schuf mit viel Energie und guten Ideen einen neuen Anlaufpunkt in ihrer Heimatstadt. Inzwischen hat sich viel geändert, das Museum hat zahlreiche Aktionen veranstaltet, die Zahl der Teddybären hat sich inzwischen auf gut 6500 vervielfacht – und leider kämpft das Teddymuseum durch die weiter anhaltende Corona-Krise auch um sein Überleben. „Ich bin eine Kämpfernatur. Ich werde nicht aufgeben“, verspricht Annegret Dreßel und präsentiert den steigenden Inzidenzen zum Trotz ein buntes Adventsprogramm. Die 73-Jährige: „Wir passen uns allen Vorgaben an, unsere Aktionen finden in jedem Fall statt und wenn ich immer nur zwei Personen auf einmal einlassen darf.“

Kraft und Energie geben Dreßel die dankbaren Besucher, die zum Teil aus weit entfernten Gegenden nach Steinheim kommen. Gerade in der älteren Generation haben die Teddybären überall viele Fans. Um das Museum zumindest halbwegs finanziell über Wasser halten zu können, hat die Museumsgründerin und -chefin im Sommer einen Shop eingerichtet. Hier finden die Besucher unter anderem zahlreiche Sorten Delikatess-Senf (der Renner im Shop), Schokolade, fair gehandelten Tee und Kaffee, weitere Süßigkeiten und natürlich zahlreiche Mitbringsel rund um das Museums-Thema Teddys und Puppen. „Wir denken uns jeden Tag etwas neues aus, das wir dann immer aktuell zum Beispiel auf unserer Facebook-Seite präsentieren“, so Dreßel. Der Online-Shop, unter anderem auch mit viel Handwerklichem, werde allerdings noch nicht angenommen. Den Grund vermutet Annegret Dreßel in der Altersstruktur der Teddyfans. Die ältere Generation nehme Internet-Angebote eben immer noch nur sehr zögerlich wahr.

Mit 1500 Bären ging es los, inzwischen beherbergt das Steinheimer Museum viele Hundert Puppen und mehr als 6500 Teddys. Foto: Ralf Brakemeier

Für die Advents- und Weihnachtszeit hat sich die 73-Jährige wieder viel vorgenommen. „Ich bekomme täglich positive Rückmeldungen, bin immer aktiv und beschäftigt und sitze nicht den ganzen Tag vor dem Fernseher – ich führe ein schönes Leben, was will ich mehr?“, fragt die Teddy-Mama. In ihrem Museum finden sich neben Entspannung und Kindheitserinnerungen auch ein gemütlicher Platz für eine Tasse Tee- oder Kaffee, für leckere Weihnachtskekse und ein nettes Gespräch. Bis zwei Tage vor dem Weihnachtsfest hält Annegret Dreßel auch einen Einpackservice für Geschenke („vor allem für die Männer“) bereit.

Ab 26. Novemberf findet der Weihnachtsmarkt im Teddy- und Puppenmuseum (Miniaturweihnachtsmarkt, Spieluhrenausstellung, Weihnachtsstadt auf einem Holzweihnachtsbaum) statt, am 1. Dezember startet der Weihnachtskalender: Der erste Besucher öffnet das erste Türchen. Vom 6. bis 12. Dezember gibt es einen Stand beim Weihnachtsmarkt im Edeka (von 8 bis 20 Uhr) mit selbst gemachtem Kunsthandwerk.

Jetzt läuft zudem die Weihnachtskarten-Aktion an. Alle Besucher und Freunde des Museums können einen Euro pro Weihnachtskarte spenden. Annegret Dreßel: „Ich schreibe dann mit ein paar Damen insgesamt 160 Weihnachtskarten für die Senioren aus St. Rochus und dem Helene Schweitzer-Zentrum.“ Außerdem schickt sie 101 Teddybären auf die Reise. Die ehemaligen Museums-Exponate werden gereinigt, bekommen ein selbst gefertigtes Outfit („kein Teddy verlässt das Museum nackt“) und gehen an Bedürftige – unter anderem von der „Steinheimer Tafel“ – um ihnen das Weihnachtsfest zu verschönern.

Infos zu sämtlichen Aktionen des Teddy- und Puppenmuseums (Höxterstraße 11) unter: www.teddymuseum-steinheim.de.