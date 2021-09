„Ich will Bundeskanzler werden“

Delbrück-Steinhorst

„Ich will Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden und danke Ihnen für die Unterstützung am heutigen Tag.“ Als Armin Laschet diesen Satz sagt, hat er die meisten der mehr als 500 Besucher in Delbrück-Steinhorst von sich überzeugt. In die CDU-Hochburg im Kreis Paderborn ist der Unionskanzlerkandidat am Samstag nicht nur gekommen, um sich Rückendeckung zu holen.

Von Andreas Schnadwinkel