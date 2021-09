„Ich will Sprachrohr unserer Heimat sein“

Christian Haase in seinem Garten in Beverungen. Der Apfelbaum ist ein Geschenk seiner ehemaligen Kollegen in der Stadtverwaltung.

Christian Haases sitzt seit 2013 für die CDU im Bundestag und will seine Arbeit dort auch nach der Wahl am 26. September fortsetzen. Ob sich die Beschreibung seiner Freunde mit seiner Selbsteinschätzung deckt, zeigt der weitere Verlauf des Gesprächs mit dem 55-Jährigen in seinem heimischen Garten. „Mein Lieblingsplatz ist da, wo ich mich mit anderen Leuten treffen kann“, sagt Haase und beschreibt sich als sehr kommunikativ. „Ich kümmere mich gerne um meine Gäste oder halte einen Schwatz mit den Nachbarn.“ Am Abend steht ein Treffen mit ehemaligen Kollegen aus der Stadtverwaltung an – Haase war von 2004 bis 2013 Bürgermeister in Beverungen. „Es fällt schwer, Freundschaften zu pflegen“, sagt Haase, der zwischen Berlin und Beverungen pendelt und auch am Wochenende viele berufliche Termine hat – in Wahlkampfzeiten noch viel mehr. Aber der „Kommunikator“ schätzt diese vielen Kontakte auch, lädt Bürger regelmäßig zu Wanderungen ein oder besucht sie in diesen Wochen mit seinem schwarzen Stuhl im Gepäck zuhause. „Es ist gut, direkt vor Ort ein Stimmungsbild zu kriegen. Und zwar nicht nur vor Wahlen. Das ist nicht meine Auffassung von bürgernaher Politik.“