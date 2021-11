„Ich wollte die Stimmen im Kopf loswerden“

Am Montag musste er sich vor dem Landgericht Bielefeld wegen schwerer Brandstiftung verantworten. Ihm drohte die Unterbringung in der Psychiatrie, da er unter einer paranoiden Schizophrenie leidet, zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig war. Doch so weit kommt es nicht: Das Gericht setzte wegen einer zuletzt positiven Entwicklung eine Unterbringung zur Bewährung aus. Fünf Jahre muss er sich an Auflagen halten (Straf- und Drogenfreiheit, Medikation).

