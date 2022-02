„Ich wollte schon immer zur Polizei“

Fragt man Daniela Krato nach ihrem Traumberuf, dann kommt die Antwort „wie aus der Pistole geschossen“: „Ich wollte immer zur Polizei und ich kann mir keinen anderen Beruf für mich vorstellen.“ Seit Dezember ist die 48-Jährige als Bezirksbeamtin Ansprechpartnerin für die Bürger in Espelkamp.

Die neue Espelkamper Bezirksbeamtin Daniela Krato will Kontakt zu den Bürgern pflegen

Bezirksdienst in ihrer Heimatstadt zu machen, war ihr Wunsch, sagt die Frotheimerin. „Ich bin in Espelkamp geboren und aufgewachsen. Die Stadt ist toll“, sagt sie. Die Vorurteile von Außenstehenden könne sie nicht verstehen. „Ich habe Espelkamp nie so gesehen.“