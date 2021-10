Ida-Maria kommt dem Papst nah

Diesen Mittwoch wird die 13-Jährige Ida-Maria Berens aus Bödexen sicher noch lange in Erinnerung behalten. Bei einer Audienz im Vatikan kam sie Papst Franziskus besonders nah und schoss ein Foto des Heiligen Vaters.

In der Audienzhalle des Vatikan warten die Pilger aus Höxter und Soest auf den Auftritt des Papstes. 7000 Menschen passen derzeit in die riesige Halle.

Für Ida-Maria ist der Papst eine besondere Persönlichkeit. „Ich war schon sehr aufgeregt, so nah sein zu dürfen“, berichtet sie. Gerade als aktive Ministrantin fühle sie sich sich dem Papst sehr nahe. Er sei ja auch quasi ihr „Chef“, lacht sie. „Manchmal braucht es einfach etwas Glück und Zufall, oder doch Heiligen Geist, für die göttlichen Momente“, schreibt Pastor Tobias Spittmann aus Rom an die WESTFALEN-BLATT-Redaktion. Der Geistliche aus Brenkhausen begleitet die 24-köpfige Reisegruppe aus dem Pastoralverbund Corvey und aus Soest in die italienische Metropole. Darunter sind viele Kinder und Jugendliche, die auch als Ministranten tätig sind.