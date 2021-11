Ideen für die Familiengemeinde gefragt

Steinhagen

Was ist nötig, damit Steinhagen eine richtige Familiengemeinde wird? Antworten sollen nun alle Erwachsenen, Jugendlichen und Kinder in Steinhagen geben. Ihre Meinung sollen sie in den kommenden Wochen schriftlich äußern und in aufgestellte Sammelboxen einwerfen.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold