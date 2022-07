Ideen für die Zukunft

Das Innovationsnetzwerk „Smart Recycling Factory“, das aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung gefördert wird, hat nun in Hille eine Workshop-Woche für Studierende der Technischen Hochschule (TH) OWL ermöglicht. Landrätin Anna Katharina Bölling begrüßt die Kooperation mit der Hochschule und auch Lutz Freiberg, Bau- und Umweltdezernent des Kreises, und Henning Schreiber, Geschäftsführer der KAVG, waren sich einig: „In Zeiten immer knapper werdender Ressourcen bildet die Kreislaufwirtschaft eines der zentralen Zukunftsfelder für eine nachhaltige Entwicklung und da braucht es die Ideen aller Generationen.“

Unter der Leitung von Prof. Martin Hoelscher von der TH OWL und Projektentwickler Dr. Wolfgang Wackerl beschäftigten sich die angehenden Architekten, Innenarchitekten und Stadtplaner mit der Wiederverwendung von Recycling-Materialien in Verbindung mit der Inszenierung eines Freiraumes. Nach der Projektvorstellung durch Sarah Golcher, Projektleiterin der Smart Factory von Seiten der AML, und einer Standortführung durch Thomas Kropp, Prokurist KAVG, begann die Phase der Ideenentwicklung. Zum Ende der Woche präsentierten die Studierenden ihre Konzepte an der Technischen Hochschule in Detmold.

Die sollen als Grundlage für eine Installation anlässlich der Holz- und Ressourcentage am 27. und 28. August in Hille dienen. Die ungewöhnliche Ausstellungsfläche der „Säulenhalle“ soll Einblicke in die Arbeit der Smart Recycling Factory bieten, die auf dem Gelände der aktiven Deponie in den kommenden Jahren baulich realisiert werden soll.