Ideen und Geld für Spielplätze

Die SPD will Geld für Spielplatzideen (Symbolbild).

„Wir wollen Spielplätze, die den Kindern Spaß machen, die ihnen Anregungen geben, die Treffpunkt sind. Wir wollen Marienmünster kinderfreundlich weiterentwickeln. Deshalb möchten wir, dass der Ansatz für Spielplätze in diesem Jahr nicht 0, wie im städtischen Haushaltsentwurf vorgesehen, sondern 20.000 Euro beträgt. Und wir möchten, dass die Spielplatzinvestitionen schnell, aber auch klug vorbereitet erfolgen“, erläutert Helmut Lensdorf den Antrag.

Intensiven Beratung des Themas im Arbeitskreis

Die SPD regt zur intensiven Beratung des Themas einen Arbeitskreis an, „der fachliche, örtliche und politische Kompetenzen bündelt“. Vorbild seien die städtischen Arbeitskreise Schule und Friedhofsanlagen. Lensdorf weiter: „Die Ortsausschüsse Altenbergen und Kollerbeck haben bereits erste Empfehlungen gegeben. Diese sollten in die Beratungen einfließen. Wir wollen eine faire Lösung für die gesamte Stadt.“ Gerne könne zudem externe Expertise eingeholt werden.

„Es geht nicht um ein Mehr an Spielplätzen, sondern um die Qualität“, ergänzt Sybille Mocker-Schmidt. So könnte in einem Arbeitskreis untersucht werden, wie vielfältig Spielgeräte, wie naturnah Spielplätze sein könnten oder ob unterschiedliche Altersstufen angemessen berücksichtigt werden.