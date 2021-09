Identität mit den Ortsteilen stärken

Schloß Holte-Stukenbrock

Flaschen, Becher, Zigarettenschachteln, Autoteile, Masken, jede Menge Folien, Hundekot mit und ohne Beutel. Was zwei Mitglieder der CSB-Fraktion Anfang September in zwei Stunden an der Marienstraße und in den Grünflächen der angrenzenden Parkplätze im Ortszentrum von Schloß Holte an Müll sammelten, führte fraktionsintern zu der nicht zum ersten Mal aufgeworfenen Frage, wie man diesem Problem Herr werden kann.

Von Dirk Heidemann