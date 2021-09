Idylle bringt Menschen zusammen

Schützen pflegen die Streuobstwiese in Husen – Spende wird in Naturlehrpfad investiert

Über eine Spendensumme von insgesamt 3500 Euro können sich die rüstigen Schützen der ehrenamtlichen „Initiative Streuobstwiese Husen“ freuen. Sie haben vor gut drei Jahren die Wiese von den Jungschützen des Bezirks Büren im historischen Schützenbund übernommen.

„Wenn sich Leute finden, die so ein Kleinod schaffen, unterstützen wir gerne dieses Projekt“, betont Uta Lutze vom Vorstand der Bürger- und Energiestiftung. Die Stiftung hat 3000 Euro gespendet. Weitere 500 Euro kamen von der Firma IT-Tradeport GmbH aus Helmern dazu.

Das Geld wurde in die in die Jahre gekommenen Schilder des Naturlehrpfades gesteckt, der zu der Streuobstwiese gehört. Zusätzlich wurden auch noch 17 neue kleinere Tafeln angeschafft, die kindgerecht über die Tier- und Pflanzenwelt einer Streuobstwiese Auskunft geben.

„Wir haben diese Streuobstwiese bewusst begeh- und erlebbar gemacht, so dass die Besucher sie mit allen Sinnen wahrnehmen können“, erklärt Ortsheimatpfleger Josef Dissen. Nicht zuletzt deshalb hat auch Birgit Hübner vom Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge schon im vergangenen Jahr die Streuobstwiese mit in ihre Radroute „Lebendige Altenau“ im Rahmen des neuen Projekts „Familien.Zeit.Natur“ aufgenommen und eine große Sperlingsskulptur auf dem Gelände platzieren lassen. Lichtenaus Bürgermeisterin Ute Dülfer hat die Wiese bereits bei dieser Radtour kennengelernt und hofft, dass so auch junge Leute in Zukunft motiviert werden, bei der Pflege und Instandhaltung mitzuhelfen.

Der knapp ein Hektar große Platz mit der Schutzhütte, die für Feiern gemietet werden kann, wird von der Bevölkerung vor Ort gut angenommen. Und auch Tiere sind willkommen: Es gibt Nistkästen und ein stets gut bevölkertes Insektenhotel. Und einen ganz besonderen Bewohner: „Der Steinkautz ist da“, freut sich der ehemalige Schützenoberst, Forstbeamter sowie Ehrenbezirksbundesmeister Bruno Wiemers. Das sei die kleinste Eule, die es hier gibt, erläutert er.

Als nächstes Projekt soll ein Wurzelteller für Wildbienen auf der Streuobstwiese aufgestellt werden. Die Wurzeln bieten, ebenso wie Sandhaufen und andere Erdunterschlüpfe wertvollen Lebensraum für Wildbienen.

Finanziert wird alles aus eigenen Mitteln. Rund 1300 ehrenamtliche Stunden sind bis jetzt geleistet worden. Die Schutzhütte kann bei Bruno Wiemers für Schulklassen und kleine Gruppen gemietet werden; er ist erreichbar unter Tel. 0172/887 9954. Die Einnahmen aus der Vermietung fließen dann wieder in die Kasse für die Streuobstwiese.