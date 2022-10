IG Metall ruft auch in OWL zu Warnstreiks auf

In der Metall- und Elektroindustrie kommt es in diesen Tagen zu ersten Warnstreiks.

Mit Ablauf der Friedenspflicht um Mitternacht wollten Beschäftigte bundesweit in ausgewählten Industriebetrieben die Arbeit ruhen lassen, darunter im Bielefelder Werk des Gütersloher Hausgerätehersteller Miele, kündigte die Gewerkschaft am Freitag an. Allein in NRW sollten am Samstag sechs Betriebe jeweils für einige Stunden ab 0.01 Uhr bestreikt werden. Der Aufruf galt auch für den Standort Dinslaken des Paderborner Unternehmens Benteler Steel/Tube.