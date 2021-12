IG Spritzenhaus kritisiert Spenger Politik

Empörung nach dem Beschluss für den Abriss des alten Feuerwehrhauses in Lenzinghausen

Das alte Lenzinghauser Spritzenhaus fügt sich in die idyllische Winterlandschaft ein – um seinen Abriss wird dagegen erbittert gestritten.

Das alte Lenzinghauser Spritzenhaus soll abgerissen werden: Diesen Beschluss hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 16. Dezember gefasst. Großes Bedauern, ja sogar Empörung herrscht darüber nach wie vor in Kreisen der Interessengemeinschaft (IG) Spritzenhaus.