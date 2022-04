IHK rät zur raschen Nachfolgelösung

Lübbecke

Die Nachricht vom Verzicht des Konzerns Woolworth auf den Standort Westertor hat in Lübbecke und Umgebung rasch die Runde gemacht. Karl-Ernst Hunting, Leiter der Mindener IHK-Zweigstelle, sieht den Rückzug zum jetzigen Zeitpunkt gelassen: „Es ist wichtig, dass zur Eröffnung Leerstände vermieden werden können. Deshalb ist es gut, dass Woolworth schon jetzt abgesprungen ist.“ So könne in Ruhe für eine Nachnutzung der Fläche gesorgt werden.

Von Friederike Niemeyer