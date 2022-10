IHK: schon mehr Azubis als 2021

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen zu Bielefeld verzeichnet zum 30. September 7064 neue Ausbildungsverträge. Damit sei das Ergebnis des gesamten Vorjahres (6806 eingetragene Ausbildungsverträge in 2021) bereits im September übertroffen worden, teilte die IHK am Freitag mit.

Insgesamt sei die Zahl der neu eingetragenen Ausbildungsverträge im September zum Vorjahreszeitpunkt um 4,4 Prozent gestiegen. In den technischen Berufen konnte die IHK im Jahr 2022 bisher 2805 Neuverträge abschließen (+ 11,2 Prozent), in den kaufmännischen 4259 (+ 0,3 Prozent).

„Das ist ein sehr gutes Ergebnis“, freut sich Ute Horstkötter-Starke, IHK-Geschäftsführerin Berufliche Bildung, über die positiven Zahlen. „Mit der Steigerung der Ausbildungsvertragsabschlüsse wurden unsere vielfältigen Bemühungen belohnt, Jugendliche und Betriebe zusammenzubringen. Es zeigt sich aber auch, dass sich das Einstellungsverhalten verändert hat, denn Betriebe und Jugendliche kommen später als in früheren Jahren zusammen.“

Besser als 2022 bisher verlief das Vor-Coronajahr 2019 – hier zählte die Kammer 7717 Neueintragungen, 2020 waren es dann – bedingt durch Corona – nur 6740.

Für den Herbst gelte es nun, in den Bemühungen nicht nachzulassen, um das vorhandene Potenzial vollständig auszuschöpfen, so Horstkötter-Starke weiter. „Zahlreiche gemeldete Ausbildungsstellen sind für das Ausbildungsjahr 2022 noch immer nicht besetzt. Viele Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung suchen dringend noch geeignete Bewerberinnen und Bewerber“, appelliert sie an die Jugendlichen, die noch einen Ausbildungsplatz für dieses Jahr suchen, diese Chancen zu nutzen. Dabei helfe auch das von der IHK maßgeblich initiierte Online-Portal www.ausbildungschance-owl.de weiter.