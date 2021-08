„Ihr sollt Euch hier richtig wohlfühlen“

263 Erstklässler werden in Steinhagen an fünf Grundschulen eingeschult

Steinhagen

Das Willkommen in der Grundschule Steinhagen hätte wahrlich nicht herzlicher ausfallen können. Nicht nur, dass die kommissarische Schulleiterin Verena Tubbesing und etliche musizierende Mädchen aus der vierten Klasse für die Erstklässler und ihre Eltern am Donnerstag eine schöne Feier in der Aula gestalteten haben – später in den Klassen gab es sogar für jedes Kind ein Lebkuchenherz, auf dem „GS Steinhagen“ steht.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold