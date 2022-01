Den Dankgottesdienst der Aktion Dreikönigssingen im Erzbistum Paderborn feierten am vergangenen Samstag viele Sternsinger, Helfende und Interessierte im Hohen Dom und im Livestream. In den vergangenen Wochen brachten die Sternsinger den Segen auf kreativen Wegen zu den Menschen.

In einigen Gemeinden gingen die Kinder und Jugendlichen wieder von Haus zu Haus, in anderen Orten waren sie mit alternativen Formaten aktiv. „Trotz aller notwendigen Einschränkungen waren die Sternsinger unermüdlich im Einsatz und haben Spenden für Kinder auf der ganzen Welt gesammelt“, betonte der BDKJ-Diözesanvorsitzende Jan Hilkenbach.

„Ihr Sternsinger steht unter Gottes Schutz und gebt diesen Segen Gottes weiter. Ihr Sternsinger seid Segensbringer“, bedankte sich BDKJ-Diözesanseelsorgerin Helena Schmidt bei allen Mitwirkenden. Pauline (14), Theresa (16) und Jannes (8) der Kolpingjugend Stukenbrock wirkten stellvertretend für die vielen Sternsinger im Erzbistum Paderborn mit: Sie füllten das diesjährige Motto „Gesund werden – Gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ mit Leben.

Der zusätzliche Leitgedanke der engagierten Sternsinger in Corona-Zeiten lautet: „Lasst uns die Welt verändern – Gemeinsam geht’s!“ Aufgrund der Pandemie wurde der Aktionszeitraum erneut bis zum 2. Februar verlängert. Die Sternsinger machten in diesem Jahr auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam.

Begeistert von dem Engagement

In seiner Predigt zeigte sich Weihbischof Matthias König begeistert von dem Engagement der Kinder und Jugendlichen in Zeiten der Corona-Pandemie: „Mich hat unendlich gefreut, dass die Sternsinger, Gemeinden und Verantwortlichen voller toller Ideen an diese Aktion herangegangen sind. Ihr setzt wieder ein so wichtiges Zeichen in dieser schweren Zeit und werdet in aller Welt wahrgenommen!“

In diesem Jahr bereitete der BDKJ-Diözesanverband Paderborn den Dankgottesdienst mit Sebastian Schulz, Diözesanpräses der Kolpingjugend, vor. Auch der Paderborner Bürgermeister Michael Dreier richtete persönliche Dankesworte an alle Sternsinger. Das Video des Wortgottesdienstes kann auf www.bdkj-paderborn.de angesehen werden. Ein digitaler Segensgruß und die digitale Spendendose stehen auf www.sternsinger.de bereit.

Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder

Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion Dreikönigssingen zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Rund 1,23 Milliarden Euro wurden seither gesammelt, mehr als 76.500 Projekte für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt.

Bei der vergangenen Aktion Dreikönigssingen zum Jahresbeginn 2021 wurden bundesweit 38,2 Millionen Euro gesammelt, davon allein über zwei Millionen Euro im Erzbistum Paderborn. Mit den Mitteln werden weltweit Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung und soziale Integration gefördert. Träger der Aktion sind das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Die Dankesfeier bildet traditionell den Abschluss der Sternsingeraktion im Erzbistum Paderborn. Etwa 20.000 Sternsinger sind zum Jahresanfang im Erzbistum Paderborn unterwegs, bringen Segenswünsche in die Häuser der Gemeinden und sammeln für Kinder in Not. Die Aktion wird im Erzbistum Paderborn vom BDKJ, dem Dachverband der katholischen Jugendverbände, getragen und zusammen gestaltet.