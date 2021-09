Ihr Wissen hilft anderen Kranken

Lübbecke

Als Fotomodell hat sie sich seit vielen Jahren einen Namen gemacht. Mit 17 fing sie an, inzwischen ist sie 51. Kerstin Fleer war und ist in vielen Werbeanzeigen zu sehen, von Melitta über Gerry Weber bis zu Gauselmann, sie präsentiert aber auch aktuelle Mode in Fachgeschäften und Kaufhäusern. Nicht ganz so bekannt ist ihr Engagement für die Deutsche Zöliakiegesellschaft (DZG) im Kreis Minden-Lübbecke. Das soll sich mit einer Veranstaltung in Lübbecke jetzt ändern.

Von Stefan Lind