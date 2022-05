„Ihre Kinder sind auch unsere Kinder“

Mittlerweile sind auch in Stemwede viele Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Da es ein Ziel der Kultusministerien ist, rasch den Schulbesuch geflüchteter Kinder und Jugendlicher zu ermöglichen, lernen bereits an der Stemweder-Berg-Schule 20 neue ukrainische Schüler.

Stemweder-Berg-Schule informiert Eltern der ukrainischen Schüler – Schon 20 werden in Wehdem unterrichtet

Das Unterrichten von Flüchtlingen hat in der Stemweder-Berg-Schule inzwischen Tradition. So gibt es umfangreiche Erfahrungen mit Willkommensklassen, die mit der Fluchtbewegung 2015 entstanden sind. Seitdem läuft an der Schule durchgängig „Deutsch als Zweitsprache“.