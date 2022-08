Illegale Waffen im Landgericht

Von diesem Dienstag an soll der Prozess gegen den mutmaßlichen Todesschützen von Brackwede unter nochmals verschärften Sicherheitskontrollen fortgesetzt werden. Grund: Zwei Besucher, die vorige Woche zum vierten Verhandlungstag gekommen waren, trugen Messer bei sich, bestätigte Landgerichtssprecher Dr. Markus Seip. Die Staatsanwaltschaft prüfe jetzt, ob sich die Besitzer der Waffen in beiden Fällen strafbar machten.

Prozess um Todesschüsse in Bielefeld-Brackwede: Sicherheitsvorkehrungen werden verschärft

Vom ersten Tag an findet der Prozess auf Anweisung des Schwurgerichts unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt.

Eine der Waffen wurde direkt bei der Einlasskontrolle am Haupteingang des Landgerichts entdeckt. Es handelte sich um ein zehn Zentimeter langes Klappmesser. Es gehört, wie sich herausstellte, einem Zeugen, der als Nebenkläger in dem Verfahren auftritt. Der Angeklagte Sinan K. (28) soll am Abend des 8. Dezember 2021 nach den Schüssen auf den Teestubenbesitzer Memo K. auch auf ihn geschossen haben. Dem Prozessbeteiligten, der vergangene Woche als Zeuge aussagte, wurde das Messer abgenommen.