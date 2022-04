Illegales Autorennen mit drei Fahrzeugen

Den Beamten waren schon am Godelheimer See auf einem Parkplatz drei Fahrzeuge (BMW, Opel, Mazda) und deren Fahrer aufgefallen, welche in Richtung Höxter davonfuhren. Im Ortsbereich Höxter und weiter Richtung Marienmünster konnten die Beamten feststellen, wie die Fahrzeugführer starke Lenkbewegungen durchführten, offensichtlich um ähnlich der Formel Eins die Reifen zu erwärmen. Dann fuhren zwei der Fahrzeuge nebeneinander und beschleunigten stark auf eine Geschwindigkeit deutlich oberhalb der zugelassenen 100 km/h. Das dritte Fahrzeug, ein Mazda, folgte den beiden in gleicher Fahrweise. An der Abtei Marienmünster konnten der BMW mit seinem 24-jährigen Fahrer aus Nieheim und der Opel mit seinem 21-jährigen Fahrer aus Schieder-Schwalenberg dann angehalten und kontrolliert werden. Der Mazda verließ die B239 und konnte nicht angehalten werden. Jedoch konnte der Fahrer ebenfalls ermittelt werden. Es handelt sich um einen 25-jährigen aus Steinheim. Als Folge ihres Verhaltens wurden zunächst die Führerscheine der drei Fahrer und ihre Fahrzeuge sichergestellt. Gegen die Beteiligten wurden Strafverfahren eingeleitet.