Im Bürgerpark gibt‘s was auf die Ohren

Ein paar verwunderte Blicke werfen die Passanten im Bürgerpark den überall umher sitzenden Menschen mit identischen Kopfhörern schon zu. Für Außenstehende oder vielmehr Nicht-Mithörer mag es etwas seltsam anmuten, das erste „Silent Concert“ in Bielefeld.

Extra aus Paderborn sind Martina und Josef Schopohl sowie Udo Weimann (mitte) zum „Silent Concert“ in den Bielefelder Bürgerpark gekommen.

46 Menschen sind am Wochenende zum neuen Format des Theaters gekommen und genießen gemeinsam und doch jeder für sich nicht nur ein, sondern gleich drei Konzerte. Spazierend, auf einer Parkbank am Teich oder auf einer selbst mitgebrachten Picknickdecke kann dabei jeder sein eigenes Programm zusammen stellen. Von klassisch-romantischen Werken, über Jazz bis hin zu populärer Musik reicht die Bandbreite auf den angebotenen drei Kanälen der Funkkopfhörer, die zuvor in der Rudolf-Oetker-Halle ausgegeben wurden.