Im Cabrio durch Regen und Schnee

Schloß Holte-Stukenbrock

„Wir sind eine Motorsport-Familie, lieben Autos und Motorräder aus der jetzigen Zeit, aber auch die historischen Fahrzeuge“, sagt Stefan Oehlenberg (55) aus Schloß Holte-Stukenbrock, der im „normalen“ Leben beim Bundesamt für Güterverkehr arbeitet. Zusammen mit seinem Vater Manfred (79) der in Augustdorf lebt, hat er am vergangenen Wochenende mit einem Audi 80 Cabriolet, Baujahr 1989, an der 81. Westfalen-Lippe-Fahrt des ADAC, Klassik für Oldtimer, teilgenommen.

Von Manuela Fortmeier