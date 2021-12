Im Dienst für kleine Lieblinge

Rahden

Einst war er einer der zwei jüngsten Tierärzte Deutschlands. Jetzt steht für Dr. Uwe Peetz ein besonderer Tag an: Denn am 1. Januar feiert er sein 40-jähriges Dienstjubiläum. Noch dazu praktiziert der engagierte Tierarzt bereits seit 30 Jahren in Rahden. Aber ans Aufhören denkt der 65-Jährige noch lange nicht.