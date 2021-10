Im dritten Anlauf soll es klappen

Karnevalsgruppe der KFD Schwaney führt am 22. und 24. Oktober Lustspiel in der Schützenhalle auf

Schwaney

Nach eineinhalb Jahren Probenzeit führt die Karnevalsgruppe der KFD Schwaney am 22. Oktober und am 24. Oktober, das Lustspiel „Wahlkampf in der scharfen Maus“ in der Schützenhalle Schwaney auf.

Von Sonja Möller