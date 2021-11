Im Dunkeln schlägt der Mörder zu

Die Morde im beschaulichen Nibblebridge in England reißen nicht ab. Beim Prequel zu „Drei Augen des Todes“ nutzen die Borchener Künstler originelle Ideen, um den Zuschauern ein rundum gelungenes Erlebnis zu präsentieren.

Im beschaulichen Örtchen Nibblebridge in England steht 1936 das jährliche Frühjahrs-Bridge-Turnier an, zu dem sich namhafte Teams angekündigt haben. Das Dorf ist bekannt für seine Bridgespieler und für seinen Vogelbeobachtungsclub „Sing and Wing“, dessen Vorsitzende Lady Rose Tyler ist: „Andere belächeln uns vielleicht, aber wir nehmen das sehr ernst. Bei uns betreut jeder einen Vogel“, betont sie.